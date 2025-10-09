Padon Period Pads: Packungsdesign mit Haltung

„Unsere Idee war es, eine Verpackung zu schaffen, die Menstruierenden den Alltag erleichtert – und gleichzeitig zeigt: Menstruation ist nichts, was man verstecken muss, sondern ein normaler Teil des Lebens“, erklären die Gewinnerinnen. „Viele herkömmliche Verpackungen wirken anonym und unpraktisch. Wir wollten deshalb ein Produkt gestalten, das funktional ist, nachhaltig produziert wird und Haltung ausdrückt.“



Die besondere Herausforderung lag darin, eine Verpackung zu entwickeln, die sowohl Platz für eine frische Binde bietet als auch eine hygienische Aufbewahrung für eine benutzte ermöglicht. „Uns war klar, dass wir dafür eine clevere Mechanik brauchen, die trotzdem einfach und intuitiv funktioniert. Inspiriert hat uns das Prinzip des sogenannten ‚Magic Wallets: ein Geldbeutel, bei dem Inhalte durch Umklappen fixiert werden. Diesen Effekt aus Karton nachzubauen, mit möglichst wenig Material und nur einem Klebepunkt, war eine echte Herausforderung“, so das Team.



Nach zahlreichen Prototypen gelang schließlich die Lösung: eine Verpackung aus nur einem Stück Karton, die frische und benutzte Binde klar voneinander trennt, hygienisch verschlossen werden kann und durch ein raffiniertes Umklappsystem äußerst einfach in der Handhabung bleibt.



Auch die Jury zeigte sich beeindruckt: „Padon Period Pads ist eine außergewöhnliche Innovation – funktional, nachhaltig und gesellschaftlich relevant. Diese Arbeit beweist eindrucksvoll, dass Verpackungsdesign weit mehr sein kann als eine Hülle: Es kann Haltung zeigen und wichtige Themen sichtbar machen“, betont Christian Schiffers, Geschäftsführer des FFI.

Mit dem Pro Carton Young Designers Award werden jedes Jahr kreative Nachwuchstalente im Verpackungsdesign ausgezeichnet. In diesem Jahr ging der Preis bereits zum achten Mal in Deutschland an junge Gestalterinnen und Gestalter – organisiert in enger Zusammenarbeit zwischen dem Fachverband Faltschachtel-Industrie e. V. (FFI) und Pro Carton.