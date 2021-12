Die Studie hat die europäische Vereinigung der Karton- und Faltschachtel-Industrie, Pro Carton, bei dem unabhängigen internationalen Marktforschungs-Institut Perspectus Global beauftragt.

Die Umfrage wurde ein Jahr nach Auftreten des ersten Coronavirus-Falls in Wuhan, China, durchgeführt. Die 7.051 Teilnehmenden kamen aus Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Österreich, der Türkei, Polen, den Benelux-Ländern und Großbritannien. Von den 1.005 in Deutschland befragten erwachsenen Verbrauchern gab fast die Hälfte (45 %) an, inzwischen mehr zu recyceln als im Vorjahr. Darüber hinaus haben zwei von fünf Verbrauchern (40 %) Schritte unternommen, um ihren Wasserverbrauch zu senken.