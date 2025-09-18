Papacks und Solenis: intensive Kooperation bei Industriehanf

Die Vereinbarung wurde bei einem Treffen in Köln getroffen, bei dem Vertreter beider Unternehmen anwesend waren: Tahsin Dag (Gründer und CEO Papacks) Amy Sand (Global Director Food Packaging, Solenis), Rüdiger Weiler (Business Development Manager EMEA, Solenis) und Anja Dabbert (Account Executive, Solenis).

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die technische Aufbereitung von Hanffasern, die Optimierung von Produktionsprozessen und die Anwendung in Fasergussverpackungen. Dabei geht es insbesondere um die Reproduzierbarkeit der Rohstoffqualität und die Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen.

„Wir haben mit Solenis einen Partner, der unsere Ziele teilt und aktiv an der Umsetzung mitarbeitet“, sagt Tahsin Dag. „Gemeinsam arbeiten wir daran, Hanf als Rohstoff prozesssicher nutzbar zu machen.“

Grundlage für industrielle Nutzung vorhanden

Papacks verfügt über Hanfanbauflächen in der Ukraine mit einer Größe von über 5.000 ha sowie über eine Produktionskapazität von mehr als einer Mrd. Verpackungseinheiten pro Jahr. Solenis bringt chemisches Know-how und Erfahrung in der Prozessoptimierung ein. Ziel ist ein System für kreislauffähige Verpackungen, das ohne fossile Rohstoffe oder Holz auskommt.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Verpackungen für Lebensmittel und Konsumgüter sowie auf technische Inlays. Erste Validierungsprozesse in der Serienfertigung laufen bereits. Beide Unternehmen arbeiten daran, Hanfqualitäten zu definieren, die sich zuverlässig und in größerem Maßstab einsetzen lassen.

Papacks ist nach eigenen Angaben Europas führender Hersteller und Innovator für nachhaltige Verpackungslösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Mit Hauptsitz in Köln, setzt das Unternehmen seit seiner Gründung auf ressourcenschonende Prozesse, entwickelt und produziert nachhaltige Alternativen für Plastikverpackungen für die technische Industrie, Transport und Logistik, Produkthersteller und die Lebensmittel-, Kosmetik-, Pharmaindustrie. Papacks ist weltweit mehrfach für seine innovativen Ansätze ausgezeichnet worden und betreibt Produktionen in Deutschland und Niederlanden, expandiert an weiteren Standorten mit Lizenzpartnern in Europa, USA und Australien.