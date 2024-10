Der Verpackungsspezialist Constantia Flexibles hat für seine pharmazeutische Verpackungslösung Perpetua Alta den „Letter of Compatibility“ (Design for Recycling) von Recyclass erhalten. Diese Zertifizierung basiert auf der Anerkennung von Perpetua Alta als erstes hochbarrierefähiges Polypropylen- (PP) Monomaterial-Laminat, das die Technologie-Zulassung von Recyclass erlangt hat. Das Material erreichte in einer Bewertung der Recyclingfähigkeit des Cyclos-http-Instituts eine hohe Punktzahl von 96 % erzielen und ist kompatibel mit europäischen Recyclingströmen für flexible PP-Verpackungen.

Dr. Joerg Adrian, VP Technical Organization & Innovation Pharma bei Constantia Flexibles: „Wir bieten eine Monomateriallösung, die die kommenden Anforderungen der PPWR-Verordnung und die ökologischen Ziele der Pharmaindustrie unterstützt.“