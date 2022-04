Zwei einfache Fragen

Der Einstieg in das Thema ist einfach: Als Startpunkt ist es völlig ausreichend, wenn Sie sich zwei ganz einfache Fragen stellen:

Aus welcher Quelle oder über welchen Kanal kamen die letzten 10/20/30 Mitarbeiter, die wir eingestellt haben?

Wie lange dauerte der Prozess vom Eingang der Bewerbung beziehungsweise der Ansprache des Kandidaten bis zur Einstellung?

Wenn Sie diese beiden Fragen bei jedem Ihrer Recrui­ting-Prozesse stellen und entsprechend auswerten, haben Sie bereits zwei gängige Recruiting-KPI in Ihrem Unternehmen eingeführt: Die Time-to-hire, also wie lange der Prozess dauert, und die Effektivität der unterschiedlichen Kanäle.



Basierend auf diesem Startpunkt können Sie dies dann schrittweise vertiefen und konkretisieren. Zu welcher Berufsgruppe gehörten die letzten Einstellungen, und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Quelle der Bewerbung und der Berufsgruppe? Ergibt es Sinn eine Anzeige auf den großen Stellenportalen zu schalten, und wenn ja, für welche Berufsgruppe? Wie kommen die Bewerber auf die eigene Karriereseite? Hat sich die Investition in den Aufbau einer eigenen Recruiting-Abteilung gelohnt? Heute können viele Unternehmen diese aufgeworfenen Fragen für sich nicht eindeutig beantworten, was dazu führt, dass von allem etwas gemacht wird, ohne dass sich die gewünschten Erfolge einstellen.



Wenn Sie über den oben beschriebenen Weg einen ersten Einstieg in diesen Bereich gefunden haben, dann können Sie in weiteren, dem Unternehmen angepassten Schritten tiefer in diese Thematik einsteigen. Die Anzahl der potenziellen Recruiting-Kennzahlen ist riesig. Fokussieren Sie sich hierbei auf die Daten, die für Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe eine echte Aussagekraft haben. Es geht weniger um die Anzahl der Kennzahlen als vielmehr um die Aussagekraft. Die richtigen Daten zeigen Ihnen deutlich auf, an welcher Stelle Sie gegebenenfalls Ihren eigenen Einstellungsprozess verbessern können und an welcher Stelle eine Investition sinnvoll ist.



Dieser Weg bedeutet zwangsläufig auch ein verändertes Verständnis der Rolle der Personalabteilung in Unternehmen. Heute wird die Personalabteilung zu häufig als reine „Serviceabteilung“ im Unternehmen gesehen und zu häufig sieht sich auch die Personalabteilung selbst in dieser Rolle. Dort liegen die administrativen Aufgaben der Personalverwaltung, die Kolleginnen und Kollegen unterstützen bei Einstellungsprozessen. Die Ausrichtung der Personalabteilung ist eher nach innen, ins Unternehmen gerichtet.

Personalabteilung als strategischer Partner

Wenn der Fachkräftemangel eine strategische Herausforderung für Unternehmen darstellt, muss auch die Personalabteilung stärker zum strategischen Partner der Geschäftsführung werden. Von dort müssen Impulse ausgehen, die eigenen Bemühungen in der Personalgewinnung genauer zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Von dort müssen Vorschläge kommen, wie das Recruiting-Budget zukünftig zielgerichtet eingesetzt werden kann. Und von dort muss auch eine kritische Begleitung des hausinternen Bewerbungsprozesses kommen, wenn es beispielsweise intern nicht gelingt, einem Kandidaten ein zeitnahes Feedback auf seine Bewerbung oder sein Interview zu geben. Diese strategische Rolle kann nur eingenommen werden, wenn der Prozess messbar, analysierbar und damit transparent wird. Somit sollte es im Interesse der Personalabteilungen sein, diese Daten zu erfassen, weil es somit zu einer Aufwertung der eigenen Arbeit beiträgt.



Es sollte zukünftig unvorstellbar sein, dass ein Unternehmen nicht weiß, woher die eigenen Bewerber kommen. Oder auch, was getan werden muss, um eine strategisch wichtige Position im Unternehmen zügig und erfolgreich zu besetzen. Die Datenerfassung ist ein elementarer Bestandteil einer strategischen Personalarbeit und wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Fangen Sie an und stellen Sie sich die oben genannten zwei Fragen – es ist gar nicht so schwer.