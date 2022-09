Die Trennhinweise sind auf den Verpackungen folgender Pfeilring-Produkte gedruckt: Glasfeile, LED Pinzette, Nagelhautmesser und Mitesserentferner. Weitere Produkte sollen sukzessive in den kommenden zwei Monaten folgen.

Trennhinweise für mehr Kreislaufwirtschaft

Der Bedarf an Informationen über Abfalltrennung ist groß: Laut einer aktuellen Umfrage wünschen sich 80 % der Verbraucher in Deutschland einheitliche Trennhinweise auf Verpackungen, die über die richtige Entsorgung der jeweiligen Verpackung informieren.

Diesem Wunsch kommt der Trennhinweis e. V. nach: Der von dualen Systemen gegründete Verein stellt Inverkehrbringern von Verpackungen die Trennhinweise unentgeltlich und in flexiblen Gestaltungsvarianten zum Aufdruck auf ihren Produktverpackungen zur Verfügung. Die Trennhinweise sollen Verbrauchern auf einen Blick zeigen, wie eine Verpackung zu entsorgen ist: in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, ins Altpapier oder in die Glascontainer. Gleichzeitig symbolisiert das kreisförmige Logo den Wertstoffkreislauf.

Ergänzend zu den Symbolen zur richtigen Mülltrennung bietet der Verein Herstellern QR-Codes an, die zusätzlich auf die Verpackungen gedruckt werden können. Durch Scannen des QR-Codes gelangen Verbraucher zu kurzen Informationsvideos über Mülltrennung.

Über den Trennhinweis e. V.

Der Trennhinweis e. V. setzt sich für die qualitative und quantitative Optimierung der getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen ein. Der Verein ist eine gemeinsame Initiative dualer Systeme in Deutschland, die bundesweit für die Organisation der Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen verantwortlich sind.

Hersteller und Händler von Verpackungen können die vom Verein zur Verfügung gestellten Trennhinweise kostenfrei auf ihre Verkaufsverpackungen aufdrucken. Mit verständlichen Symbolen informieren die Hinweise über die korrekte Trennung und Entsorgung der jeweiligen Verpackung. Damit verfolgt der Trennhinweis e. V. das Ziel, Verbraucher über das Thema Mülltrennung aufzuklären und so dafür zu sorgen, dass mehr Verpackungen hochwertig recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. So werden der Ressourcenverbrauch sowie der CO2-Ausstoß reduziert und damit die Umwelt entlastet.