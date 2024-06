Philipp Lahm kennt sich mit Chancenverwertung aus, der Trenn-Bär mit Müllverwertung. Im aktuellen Video zur Fußball-Europameisterschaft 2024 (EM 2024) trennen und entsorgen sie daher gemeinsam Abfälle im Stadion. Der Trenn-Bär zeigt die richtige Abfalltonne an, Philipp Lahm nutzt die Vorlage: Gekonnt kickt der Turnierdirektor der EM 2024 und ehemalige Nationalspieler die leere Getränke-Verbundverpackung in die Gelbe Tonne, die zum Ball zerknüllte Papiertüte landet routiniert in der blauen Tonne. Der Trenn-Bär jubelt bei jedem Treffer, denn nur Verpackungen, die richtig entsorgt werden, können auch recycelt werden. So werden wertvolle Ressourcen im Kreislauf gehalten.

Zu sehen ist das Video des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und der Initiative „Mülltrennung wirkt“ auf deren Social-Media-Kanälen. Es soll Fußballfans aus ganz Europa zeigen, wie Abfalltrennung funktioniert, und sie dazu aufrufen, mitzumachen. Denn die EM 2024 soll Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit sein. Ein Ziel lautet: Abfall vermeiden, richtig trennen und die Wiederverwendung fördern. Um den Sport gemeinsam nachhaltig zu gestalten. Philipp Lahm sagt: „Die Uefa Euro 2024 soll der nachhaltigste Fußballwettbewerb aller Zeiten werden. Gemeinsam mit dem Trenn-Bären zeigen wir, wie richtige Mülltrennung im Stadion und in den Fan-Zonen funktioniert. Wir setzen als Organisation dabei Maßstäbe für kommende Turniere und unterstützen die Bemühungen des BMUV für eine "Circular Euro 2024‘".