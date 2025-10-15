PPWR: Ausnahmen bei Mehrwegquoten für Industrieverpackungen

Damit reagiert die Kommission auf Kritik an den ursprünglich unbeabsichtigt ausgeweiteten Vorgaben für Industrieverpackungen. Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. begrüßt den Schritt. Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Engelmann: „Die Ausnahme ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, das bestätigen unabhängige Ökobilanzen.“ Engelmann fordert jedoch weitergehende Entlastungen: Auch die 40-prozentige Mehrwegquote müsse für diese Formate entfallen, da Mehrweg ökologisch nicht sinnvoll sei.

Palettenumhüllungen und Umreifungsbänder sichern täglich Millionen Transporte in Europa. Sie sind vollständig recycelbar, enthalten bereits hohe Rezyklatanteile und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Rezyklateinsatzquoten, heißt es seitens des Branchenverbands. Technisch gäbe es derzeit keine gleichwertige Alternative, die Stabilität, geringes Gewicht und hohe Verpackungsgeschwindigkeit vereint.