Der Pharma- und Healthcare-Sektor wächst konstant und damit das Interesse an nachhaltigen Verpackungslösungen. Um darauf flexibel reagieren zu können, hat sich Faller Packaging im Rahmen seiner Wachstumsstrategie dafür entschieden, am Standort Gebesee neue Kapazitäten für Faltschachteln und Packungsbeilagen zu schaffen. Bis zu 650 Mio. Faltschachteln und 160 Mio. Outserts plant das Unternehmen hier künftig zusätzlich zu produzieren.

Im Herbst 2024 hat der Verpackungsspezialist das ehemalige All 4 Labels-Werk in Gebesee erworben und in den vergangenen Monaten an seine Erfordernisse angepasst. Bald nimmt der neue Standort planmäßig seinen Betrieb auf. Die Produktionslinien sind installiert, die finalen Vorbereitungen für den Fertigungsbeginn laufen auf Hochtouren, und im April startet die Produktion.

Durch die europaweit gesehen zentrale Lage des neuen Werks und die Nähe zu vielen Pharma-Unternehmen profitieren Kunden nicht nur von verkürzten Lieferzeiten, sondern auch von einer gesteigerten Lieferzuverlässigkeit, heißt es seitens Faller. Das höhere Produktionsvolumen ermögliche es, kurzfristige Bestellungen und Nachfragespitzen effizient zu bedienen.

Motiviertes und gut ausgebildetes Team

Um Produkte in der gewohnt hohen Qualität bieten zu können, hat der Systemlieferant von Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukten, die Immobilie entsprechend ausgestattet. Faller Packaging hat seine neuen Mitarbeitenden – viele davon ehemalige Beschäftigte von All 4 Labels – in den vergangenen Monaten eingehend weitergebildet. An verschiedenen Faller Standorten wurden sie eingearbeitet, auf die hohen Pharma-Standards geschult und für die Bedienung der speziellen Maschinen qualifiziert.

„Mit der Investition in den neuen Standort stärken wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und schaffen gleichzeitig Zukunft für die Region“, sagt Dagmar Schmidt, CEO der Faller Packaging Gruppe, zufrieden.