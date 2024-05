Mit der Übernahme des Sappi-Werks begeht Progroup einen ersten Meilenstein für den neuen Standort der Kreislaufwirtschaft in Stockstadt. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll nach aktuellen Plänen am Main ein hochmodernes Werk zur nachhaltigen Herstellung von Wellpappenrohpapier mit ungefähr 200 Arbeitsplätzen in Betrieb gehen.

In Kürze beginnt der selektive Rückbau des Sappi-Werks, der voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird. Ein entsprechender Vertrag zur Übernahme der Papier- und Zellstofffabrik wurde im Oktober 2023 unterschrieben. Herzstück der neuen Anlage soll eine der modernsten und leistungsfähigsten Papiermaschinen der Welt zur Herstellung von umweltfreundlichen und hochwertigen Wellpappenrohpapieren sein. Die neue Papiermaschine ist so konzipiert, dass sie die nächsten 50 bis 60 Jahre nachhaltig und energieeffizient arbeiten wird. Dabei verwendet Progroup ausschließlich Altpapier als Ausgangsstoff.

Ausbau zum Zero-Waste-Standort

Geplant ist zudem, die Papierfabrik in Zukunft durch ein hochmodernes Waste-to-Energy-Kraftwerk zu ergänzen. Hier werden Reststoffe, die in der Papierfabrik sowie in anderen Recyclingprozessen in der Region anfallen, in Energie umgewandelt und so die Fabrik mit der benötigten Prozesswärme sowie mit Strom versorgt. Progroup vermeidet damit jedes Jahr zehntausende Tonnen CO₂, verwertet nachhaltig Stoffe aus Recyclingprozessen und erfüllt gleichzeitig die hohen Maßstäbe des Emissionsschutzes.

Die Progroup AG mit Sitz in Landau ist nach eigenen Angaben einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. Progroup betreibt in sechs Ländern Zentraleuropas Produktionsstandorte. Dazu zählen aktuell drei Papierfabriken, zwölf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein Waste-to-Energy-Kraftwerk. In Sandersdorf-Brehna bei Leipzig entsteht derzeit das zweite Kraftwerk. Mit rund 1.720 Mitarbeitenden hat das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro erwirtschaftet.