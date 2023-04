Zum Abschluss der Messe zog der Veranstalter ein positives Fazit: „Nur in Köln finden die Produzenten von Süßwaren und Snacks und die Zulieferindustrie so passgenau entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen“, resümierte Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, der sowohl die diesjährige Besonderheit erläutert als auch einen Ausblick auf das kommende Jahr gibt: „Allein durch die Parallelität mit der ISM ist eine sehr hohe Zahl von Interessentinnen und Interessenten ohnehin vor Ort. Hinzu kommen jene Hersteller, die sich die Prosweets Cologne auch im Sonderformat nicht entgehen lassen. Denn sie bietet den Rundumblick über die Lösungen für die wichtigsten Anforderungen der Branche und die zentralen Trends; und natürlich die direkten Kontakte zu den Lösungsanbietern. Auch die Vorfreude auf eine reguläre Prosweets Cologne im Januar 2024 und in eigener Halle war deutlich auf der Messe spürbar“.