Dan Blomstrand, VP Biocomposites bei OrganoClick AB, kommentiert: "Wir sind sehr bestrebt, auf den in der ersten Stufe dieses BioInnovationsprogramms erzielten Erfolgen weiter aufzubauen. Die potenziellen Märkte, die mit unseren zu 100 % biobasierten und zu Hause kompostierbaren Beschichtungs- und Bindemittelprodukten für Dry Molded Fiber by PulPac in den Bereichen Verpackung und Einwegprodukte erschlossen werden, sind enorm."

Urban Winberg, CEO von Nordic Barrier Coating AB, kommentiert: "Die hohe Kunst des Materialdesigns und der Kombination von Funktionen aus der OrganoClick-Chemie, die für Dry Molded Fiber angepasst wurde, hat zu sehr spannenden Möglichkeiten geführt, wie die Erfolge des letzten Jahres zeigen. Wir können nun in die Infrastruktur und die industriellen Kapazitäten investieren, um die entdeckten Lösungen kommerziell zu erproben und die weltweite Verbreitung von Dry Molded Fiber zu fördern."