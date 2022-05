rHDPE reduziert CO 2 -Ausstoß deutlich

Das Ergebnis zeigt einmal mehr, warum es sich lohnt, weiterhin in die Recyclingaktivitäten zu investieren: Das in Montcada produzierte rHDPE hat einen Carbon Footprint von 0,24 kg CO 2 -Äquivalent pro Kilogramm. Das entspricht 88 % weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Virgin HDPE, das mit 1,92 kg CO 2 -Äquivalent pro Kilogramm zu Buche schlägt. Auch das in Venta de Baños produzierte rHDPE weist mit 0,28 kg CO 2 -Äquivalent pro Kilogramm und somit minus 85 % eine ausgezeichnete Bilanz auf.

Die Analyse umfasst die separate Sammlung und Sortierung von Post-Consumer-HDPE-Flaschen (hauptsächlich in Spanien), den Transport zu den Alpla Recyclingwerken, das Waschen und das Verarbeiten zu rHDPE-Granulat. Die jährliche Kapazität dieser beiden Betriebe liegt aktuell bei rund 25.000 t rHDPE.