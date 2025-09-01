Rezyklierbar, digital rückverfolgbar und manipulationssicher

Mit der neuen Structure Coating-Technologie, mit der Anwender komplett neue Klebstoffstrukturen in Form und Dicke erzielen können. Die Lösung kann beispielsweise für wieder verschließbare Deckeletiketten für Kunststoffverpackungen eingesetzt werden. Die integrierbaren VOID-Effekte erhöhen die Manipulationssicherheit. Die Herstellung ist kostengünstiger als bei herkömmlichen Verschweißungsverfahren. Der Produzent setzt auf Etikettenlösungen, die eine bessere Rezyklierbarkeit unterstützen.

Durch die Integration des Digitalen Produktpass (DPP) via QR-Code können Zusatzinformationen digital bereitgestellt werden. Auch im Bereich Reuse lassen sich durch den Einsatz von rückstandsfreien VOID-Etiketten Verpackungen wiederverwenden. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf Etikettenlösungen für den DPP. Der Anbieter hat eine Komplettlösung aus manipulationssicheren Etiketten mit einzigartigen QR-Codes und der cloudbasierten Plattform Codikett im Portfolio. Hierfür hat er besonders langlebige Etiketten mit stark haftendem Klebstoff für ein dauerhaftes Kennzeichnen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg entwickelt.

Fachpack 2025: Halle 4A, Stand 305