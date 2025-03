Firmeninhaber Marcel Meyer betonte in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit dieses neuen Standorts als "klares Bekenntnis zu Wachstum, Kundennähe und nachhaltiger Innovation". CEO Yves Ottiger ergänzte, dass durch kürzere Lieferwege und optimierte Prozesse die Wettbewerbsfähigkeit in Europa gestärkt wird, während gleichzeitig höchste Schweizer Qualitätsstandards garantiert werden.

Produktion und Qualitätssicherung

Die Produktion am neuen Standort wurde bereits im Vorjahr aufgenommen. Während die Fertigung nun in Tschechien stattfindet, bleiben Entwicklung und Qualitätssicherung weiterhin in der Schweiz verankert, um das Schweizer Know-how und die Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Betriebsleiter Pavel Holanek sucht noch nach geeigneten lokalen Zulieferern für verschiedene Komponenten wie Aluminiumgussteile, bearbeitete Teile, Blechstrukturen, Kunststoffteile sowie elektrische und elektronische Baugruppen. Die Kombination aus Schweizer Qualität und lokaler Produktion soll es Robatech ermöglichen, Kunden noch flexibler und nachhaltiger zu beliefern.

Robatech, gegründet 1975, ist spezialisiert auf die Optimierung des industriellen Heissleim- und Kaltleimauftrags mit nachhaltigen und innovativen Klebstoff-Auftragssystemen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Muri, Schweiz, ist in über 80 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 670 Mitarbeiter, die für eine Kundenbetreuung in verschiedenen Industriezweigen sorgen.