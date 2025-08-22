Rossmann bringt Weißwein in Pappflasche auf den Markt

Die neuartige Verpackung besteht aus einem inneren Kunststoffschlauch und einer äußeren Hülle aus 94 % recycelter Pappe. Mit einem Gewicht von nur rund 82 g ist die Flasche bis zu fünfmal leichter als herkömmliche Glasflaschen. Das ermöglicht eine CO₂-Einsparung von bis zu 84 %. Neben der ökologischen Bilanz überzeugt die Pappflasche laut Rossmann auch durch ihre Bruchfestigkeit und einfache Entsorgung: Nach Gebrauch kann sie getrennt über die Papier- und die Gelbe Tonne dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

„Ein wenig Mut gehört sicher dazu, hochwertigen deutschen Wein in großer Menge in eine neue Verpackungsart wie der Pappflasche zu füllen und in unser Weinsortiment in den Filialen zu integrieren“, sagt Solveig Grohne, Category Managerin Wein bei Rossmann. „Ich bin stolz und glücklich darüber, dass die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner, der Winzergenossenschaft Achkarren, erfolgreich war und wir unseren Kunden nun diesen schmackhaften Wein in ganz Deutschland anbieten können.“

Die erste Abfüllung stammt von der „Fair & Green“-zertifizierten Winzergenossenschaft Achkarren am Kaiserstuhl in Baden. Der Weißburgunder ist ein klassischer Qualitätswein aus sonnenverwöhnten Lagen, trocken ausgebaut und ab sofort erhältlich.