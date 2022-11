Für eine werkstoffliche Wiederverwendung ist die Qualität der Rezyklate von elementarer Bedeutung für die Nachhaltigkeit. So können beispielsweise Produktreste den Recyclingprozess stören und die Qualität der Sekundärrohstoffe mindern. Das führt in der Folge zu einem sogenannten Downcycling, bei dem die Rezyklate nur noch für eingeschränkte, im Sinne der Rohstoffqualität minderwertigere Anwendungsbereiche eingesetzt werden können. Daher ist im Sinne einer echten Kreislaufwirtschaft ein möglichst reines, nicht mit Produktresten belastetes Verpackungsmaterial anzustreben. Mit dem S-Liner Peel hat Saier Verpackungstechnik laut eigener Aussage eine Produktlösung entwickelt, die diesen Anforderungen gerecht wird.

Bereits im Vorjahr gewann das Unternehmen mit dem S-Liner Peel den Deutschen Verpackungspreis 2021 in der Kategorie Nachhaltigkeit.

Über den 15. Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Sieger des 15. Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 02. Dezember 2022 in Düsseldorf bekannt gegeben. Mit acht Wettbewerben, über 1.200 Bewerbern und rund 2.000 Gästen zu den Abschlussveranstaltungen ist der DNP der größte Preis seiner Art in Europa. Seit 15 Jahren zeichnet die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen unter anderem Unternehmen aus, bei denen Nachhaltigkeit Teil des Geschäftsmodells ist. Ausgezeichnet werden Akteure aus der Wirtschaft, die mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, hohen ökologischen Standards in der Produktion oder besonderem sozialen Engagement in ihrer Wertschöpfungskette wirksame Beiträge zur Transformation leisten.