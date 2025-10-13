Sandra Pechac, Geschäftsführerin Plattform Verpackung mit Zukunft im Interview

neue verpackung: Zum Ende vielleicht noch ein Blick in die Zukunft: Die Plattform ist nun fünf Jahre alt – wie sieht Ihre Vision für die nächsten fünf Jahre aus?

Pechac: Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, was möglich ist, wenn Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen. Für die kommenden Jahre wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen – mit klaren Zielen und einer Strategie, die auf Wirkung, Dialog und Innovation setzt.



Unsere Vision ist klar: Wir wollen Verpackung als gestaltbare Ressource in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft etablieren – mit fundiertem Wissen, interdisziplinärer Zusammenarbeit und innovativen Lösungen. In den nächsten fünf Jahren möchten wir die Plattform noch stärker als zentrales Kompetenznetzwerk positionieren, das Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft verbindet.



Wir planen, neue Formate für Wissenstransfer und Zusammenarbeit zu entwickeln, die Digitalisierung unserer Informationsarbeit weiter auszubauen und die politische Diskussion mit konkreten, praxisnahen Beiträgen zu bereichern. Dabei bleiben wir unserem Grundprinzip treu: Veränderung gelingt am besten gemeinsam – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Fragen stellte Philip Bittermann, Chefredakteur neue verpackung