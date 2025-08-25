Saropack: Ganzheitlicher Ansatz mit lebensmittelkonformen Folien

Die Anforderungen an Verpackungen steigen: Digitalisierung, neue EU-Vorgaben und innovative Materialien fordern ein Umdenken in Prozessen und Geschäftsmodellen. Nachhaltigkeit ist dabei längst keine Option mehr, sondern eine klare Erwartung – von Politik, Wirtschaft und Konsumenten.

Saropack begegnet diesen Herausforderungen mit dem Sarogreen Konzept, das umweltverträgliche und ressourcenschonende Verpackungslösungen in den Mittelpunkt stellt. Als Marktführer für Folienverpackungssysteme im DACH-Raum verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz: Verbrauchsmaterialien, Maschinen und technischer Service greifen nahtlos ineinander.

Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sich Folienverpackungen dank neuester Innovationen in Materialien und Prozesse optimieren lassen. An den Verpackungsmaschinen vor Ort demonstriert Saropack die Funktionalität von nachhaltigen und lebensmittelkonformen Folien mit Recyclinganteilen. Ein umfassendes Portfolio für massgeschneiderte und branchenspezifische Lösungen, über das sich Interessierte am Stand unverbindlich beraten und informieren lassen können.

Fachpack: Halle 7, Stand 741