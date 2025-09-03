Markt

03. Sep. 2025 | 06:00 Uhr | von Redaktion

Hochleistungs-Kartonaufrichter

Schnell eingerichtet, schnell aufgerichtet

Schäfer & Flottmann, Spezialist für flexibel einsetzbare Verpackungssysteme im Food- und Non-Food-Bereich mit dem Fokus auf Molkereiprodukte und Getränke, präsentiert auf der diesjährigen Fachpack mit dem Typ SFS 350 einen Hochleistungs-Kartonaufrichter der neuesten Generation.

Kartonaufrichter von Schäfer & Flottmann.

(Bild: Schäfer & Flottmann)

Die komplett servo-angetriebene Maschine stellt bis zu 60 Kartons pro Minute aus flachen Zuschnitten her, die im Wrap-around-Verfahren um einen Dorn gefaltet und verklebt werden. Besonders hervorzuheben ist laut Anbieter die hohe Formatflexibilität der Anlage bei der Herstellung von Kartons in Viereck- und Achteckausführung. Die einfache Formatumstellung erfolgt über Spindeln oder vollautomatisch über Stellmotoren. Mit einem modular aufgebauten Maschinenportfolio bedient das mittelständische Familienunternehmen mit Sitz in Gevelsberg ferner die Anforderungen der Verpackungsindustrie mit servomotorisch angetriebenen Karton-/Trayaufrichtern sowie Verpackungsanlagen inklusive Robotertechnik für Einpacker und Palettiersysteme. Spezielle, projektbezogene Vorgaben werden durch eine individuelle Zusammenstellung der modularen Funktionseinheiten kundenspezifisch konfiguriert.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 262

