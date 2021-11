Der internationale Hersteller von Verpackungsmaschinen, Palettiersystemen und Fördertechnik ist über die Besucherzahlen sehr zufrieden. Besonderes Interesse fand seine Schrumpfrahmen-Generation. Die Neuentwicklung setzt innovative Technik ein, die den Einsatz von Energie nachhaltig senken soll. Zudem wurde das Energiespar-Kit MSK Covershrink vorgestellt, das den Energieverbrauch um bis zu weitere 40 % senken kann. Im Schrumpfrahmen-Portfolio enthalten ist auch ein neuer Elektro-Schrumpfrahmen, welcher ganz auf fossile Brennstoffe verzichtet.

Speziell für Baustoff- und Chemieanwendungen mit Säcken, Oktabins, Bigbags oder Steinen hat der Maschinenbauer auf der Fachpack eine neue Verpackungslösung präsentiert. Ein maßgeschneidertes Design soll die besonderen Anforderungen dieser Branchen erfüllen.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Unternehmen auf Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen. So können MSK-Anlagen anhand von Live-Kennzahlen und Statistiken in Echtzeit hinsichtlich Energie- und Folienverbrauch überwacht werden. Möglich machen dies die digitalen Emsy-Produkte wie beispielsweise die MSK Emsy smart App. Sie bietet auch jenen Kunden, die in ihrer Produktion noch nicht digitalisiert sind, Möglichkeiten zur mobilen Statusüberwachung ihrer MSK-Anlage und damit einen Einstieg in den Digitalisierungsprozess.