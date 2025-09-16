Schümann: Robuste Verschlusslösungen

Auf der Messe in Nürnberg stellt Schümann erneut sein breites Sortiment an Nasskleberollen vor. Im Fokus: die faserverstärkten Unikraft-Bänder, die sich als besonders reißfeste und manipulationssichere Lösung für den Versand schwerer Kartonagen etabliert haben.

Die Tapes bestehen aus zwei Lagen Kraftpapier mit einem dazwischenliegenden Glasfasergelege. Dieses sogenannte Sandwich-Design sorgt nicht nur für eine hohe Reißfestigkeit, sondern auch für eine zuverlässige Versiegelung, die Manipulationen sichtbar macht. Der Klebstoff geht beim Befeuchten eine untrennbare Verbindung mit der Kartonoberfläche ein – ein Plus an Sicherheit, insbesondere in internationalen Lieferketten.

Ein weiterer Vorteil: Die Bänder erhöhen die statische Belastbarkeit der Verpackung und bieten – bei T- oder H-Verklebung – zusätzlichen Kantenschutz. Damit sind sie ideal für Transporte mit hoher mechanischer Beanspruchung oder für stapelbare Verpackungslösungen.

Neben der technischen Performance punktet Unikraft auch in Sachen Individualisierung. Schümann bietet einen Printservice bereits ab 150 Rollen an. Ob Logos, Barcodes, Sicherheitshinweise oder Werbebotschaften: Die bedruckten Bänder ersetzen oft das separate Etikettieren oder Bedrucken der Kartonage.

Fachpack 2025: Halle 3A, Stand 110