Schütz setzt umfassend auf Nachhaltigkeit

Ein zentrales Element ist der weltweit etablierte Schütz-Ticket-Service, der die Rückholung und Wiederverwendung von IBCs, Fässern und Kanistern organisiert – mit über 70 Standorten und zertifizierten Partnern, allein 28 davon in Europa. Neue Partnerschaften und zusätzliche Rekonditionierungsanlagen stärken die Kapazitäten vor Ort. Das gewonnene Kunststoffrezyklat fließt unter anderem in die Green-Layer-Verpackungen mit 30 % Regranulatanteil.

Zu den Produktneuheiten zählt der Schütz Impeller, ein vollständig recycelbares Einweg-Rührwerk für IBCs, das viskose Stoffe sicher im geschlossenen Behälter aufrührt. Der Impeller ist im Ecobulk MX560 integriert, der sich durch geringes Gewicht für mobile Anwendungen eignet.

Für den sicheren Transport leicht entzündlicher Flüssigkeiten stellt Schütz den Ecobulk SX-D OV vor – einen doppelwandigen IBC mit Zertifizierungen von UL und FM Global, geeignet für Ex-Zonen 1 und 2.

Für aggressive Füllgüter bietet das Combi-Fass mit HDPE-Innenbehälter und Runddichtung doppelten Leckageschutz.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie punktet die SC1-Kanisterserie mit FSSC 22000-Zertifizierung und Cleancert-Variante für höchste Reinheitsanforderungen – etwa im Automotive-Bereich.

Auch bei Paletten setzt Schütz auf Nachhaltigkeit: Die neue Kunststoffrahmenpalette aus 100 % Rezyklat spart bis zu 64,8 kg CO ₂ pro Stück. Die 3-Kufen-Stahlpalette verbessert die Traglastverteilung, und das neue Ladungssicherungssystem Drumfix erleichtert den Transport von Stahlfässern und ermöglicht einfaches Recycling.

Fachpack 2025: Halle 6, Stand 328