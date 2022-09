Damit wird die neue zukunftsorientierte Strategie weiter unterstrichen, in der Nachhaltigkeit ein treibendes Thema ist. Die schnell wachsende europäische Gruppe mit Hauptsitz in Österreich umfasst 2.200 Mitarbeiter und 22 Produktionsstandorte in elf Ländern.

Durch seine europaweiten Kompetenzzentren hat Schur Flexibles, jetzt Adapa, ein starkes auf Nachhaltigkeit und Innovation basiertes Fundament geschaffen. Um die gesamte Palette an integrierten Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für die Lebensmittel-, Hygiene-, Aromaschutz- und Pharmaindustrie anzubieten, arbeiten die Zentren eng zusammen. Die sich daraus ergebenden Synergien versetzen das Unternehmen in die Lage den Wandel zu mehr nachhaltigen Verpackungen voranzutreiben und gleichzeitig ein zuverlässiger Partner für die Kunden zu bleiben.

Juan Luis Martínez Arteaga, CEO von Adapa, dazu: "Wir möchten uns bei unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern bedanken. Sie alle sind Teil unserer Erfolgsgeschichte und haben uns geholfen, trotz schwieriger Zeiten dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen. Der neue Name spiegelt unsere

Überzeugung wider, dass wir gemeinsam eine starke, nachhaltige Basis für künftiges Wachstum schaffen."

Der neue Name "Adapa" leitet sich von "adaptive packaging" ab und unterstreicht einen der Werte des Unternehmens – das Anpassen an Herausforderungen in einer sich konstant verändernden Welt. Die neue Strategie besteht aus kurz- und langfristigen Maßnahmen, die Nachhaltigkeit, organisches Wachstum, operative Exzellenz und Innovation/Digitalisierung anstreben. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Adapa zielt darauf ab, eine echte Kreislaufwirtschaft für flexible Verpackungen zu etablieren und dabei den CO2-Fußabdruck bei jedem Schritt zu optimieren. Organisches Wachstum wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine führende Rolle auf den regionalen Märkten auszubauen. Hier unterstützen die Adapa-Kompetenzzentren mit ihrem technischen Know-how und maßgeschneiderten Innovationen die mittelständischen Kunden dabei regionale Champions mit globalen Möglichkeiten zu werden.