Wie viele Senfgläser in deutschen Haushalten noch als Trinkgefäße dienen? Mit Sicherheit eine ganze Menge. Schließlich ist die Wiederverwendung von Senfgläsern gute deutsche Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Viele Familien nutzen sie seit Generationen und haben bis heute Exemplare in ihren Küchenschränken stehen. Auch, weil diese meist etwas dicker und damit widerstandsfähiger sind als „normale“ Trinkgläser. Davon abgesehen haben manche längst Kult- und Sammlerstatus erreicht.

Zwei Marken haben diese Tradition befeuert: Thomy und Develey. Letztgenannter Senfhersteller aus Unterhaching bei München hat nun anlässlich des 180-jährigen Firmenjubiläums sein beliebtestes Glas erneut aufgelegt. Es wird über ausgewählte Märkte und den eigenen Online-Shop vertrieben. Wie in den Jahren vor 2012 wird der Plastik-Verschlussdeckel lediglich aufgedrückt. Das erfordert zwar etwas Fingerfertigkeit beim Öffnen, dafür kann das Glas hinterher problemlos als Trinkglas eingesetzt werden.

Wohl weniger als Sammelstück, auch wenn Develey mit diesem Konzept durchaus erfolgreich war. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Sondereditionen aufgelegt. So gab es Senfgläser mit Disney- oder Schlumpfmotiven, die aber schlanker als das „Ur-Trinkglas“ ausfielen. Damit sollten vor allem die Herzen der kleinen Genießer gewonnen werden. Doch heute sind es Raritäten, für die durchaus Geld ausgegeben wird. 13 Euro will beispielsweise Verkäufer Rasumavk auf Ebay für ein Glas mit Schlümpfen. Thema: Mittelalter. Etwas teurer ist die Variante mit Schneewittchen aus dem Hause Diseney. Wer das Glas ins Regal stellen will, muss mindestens 13,90 Euro investieren.