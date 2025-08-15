Siegwerk übernimmt Coating-Spezialist Allinova

Die Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA hat einen Vertrag zur Übernahme von Allinova unterzeichnet. Das niederländische Unternehmen bringt umfassende Expertise in der Entwicklung wasserbasierter Dispersionen und funktionaler Coatings mit und ergänzt damit Siegwerks Portfolio für nachhaltige Verpackungslösungen. Die Akquisition stärkt Siegwerks Position als globaler Anbieter innovativer Druckfarben und Lacke und ist ein strategischer Schritt zur Erweiterung der Kompetenz im Bereich kreislauffähiger Verpackungen.

„Die Lösungen von Allinova passen perfekt in unser Produktportfolio“, sagt Gilles Le Moigne, Business Head Circular Economy Coatings bei Siegwerk. Auch Allinova-Gründer Gijs Elfrink sieht in der Übernahme eine Chance zur globalen Skalierung. Die Gründer bleiben Teil des Teams.

Im Frühjahr 2024 hatte Siegwerk all seine kreislauffähigen Coating-Lösungen in einem neuen Produktportfolio gebündelt: Cirkit. Damit bietet Siegwerk eine breite Palette an funktionalen Drucklacken an und entwickelt kontinuierlich neue, maßgeschneiderte Lösungen, die den bestehenden und kommenden Vorschriften der europäischen Gesetzgebung entsprechen und den Weg für eine kreislauffähige Zukunft der Verpackung ebnen.