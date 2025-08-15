Markt

15. Aug. 2025 | 11:52 Uhr | von Peter Hammer

Strategische Investition in die Zukunft

Siegwerk übernimmt Coating-Spezialist Allinova

Mit dem Kauf von Allinova erweitert der Druckfarbenspezialist Siegwerk sein Portfolio um leistungsstarke Coatings und wasserbasierte Dispersionen. Ziel ist es, ein führender Anbieter von kreislauffähigen und digitalen Verpackungslösungen zu werden.

Siegwerk

Der Siegwerk-Hauptsitz in Siegburg. (Bild: Siegwerk)

Die Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA hat einen Vertrag zur Übernahme von Allinova unterzeichnet. Das niederländische Unternehmen bringt umfassende Expertise in der Entwicklung wasserbasierter Dispersionen und funktionaler Coatings mit und ergänzt damit Siegwerks Portfolio für nachhaltige Verpackungslösungen. Die Akquisition stärkt Siegwerks Position als globaler Anbieter innovativer Druckfarben und Lacke und ist ein strategischer Schritt zur Erweiterung der Kompetenz im Bereich kreislauffähiger Verpackungen.

„Die Lösungen von Allinova passen perfekt in unser Produktportfolio“, sagt Gilles Le Moigne, Business Head Circular Economy Coatings bei Siegwerk. Auch Allinova-Gründer Gijs Elfrink sieht in der Übernahme eine Chance zur globalen Skalierung. Die Gründer bleiben Teil des Teams.

Im Frühjahr 2024 hatte Siegwerk all seine kreislauffähigen Coating-Lösungen in einem neuen Produktportfolio gebündelt: Cirkit. Damit bietet Siegwerk eine breite Palette an funktionalen Drucklacken an und entwickelt kontinuierlich neue, maßgeschneiderte Lösungen, die den bestehenden und kommenden Vorschriften der europäischen Gesetzgebung entsprechen und den Weg für eine kreislauffähige Zukunft der Verpackung ebnen.

Markt
Ralf Hildenbrand; Christopher van Laack
Markt
Spezialist für von Druckfarben und Lacken für Verpackungsanwendungen und Etiketten

Christopher van Laack übernimmt Führungsrolle bei Siegwerk

Ralf Hildenbrand, President Americas, verlässt nach 36 Jahren das Unternehmen. Nachfolger ist ab Juli 2025 Christopher van Laack, derzeit Vice President Business Unit Paper & Board EMEA und Liquid Food Packaging. Einfach klicken

Auch interessant