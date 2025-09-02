Siemens und Snowflake treiben IT/OT- Konvergenz über Edge und Cloud voran

Durch die Verbindung von Siemens Industrial Edge mit der Snowflake AI Data Cloud erhalten Hersteller Zugriff auf Plug-and-Play-Industrial-Edge-Anwendungen, mit denen OT-Daten kontextualisiert und in IT-Systeme übertragen werden können. Diese Integration soll es Kunden ermöglichen, eine robuste Datenbasis aufzubauen – die Voraussetzung für tiefere Einblicke, eine verbesserte Maschinenleistung, höhere Verfügbarkeit und die Optimierung von Produktionsprozessen in ihren Anlagen.

Wie die Zusammenarbeit die Skalierung der Digitalisierung ermöglicht

„Diese Zusammenarbeit vereint das Beste aus zwei Welten“, kommentiert Rainer Brehm, CEO Factory Automation bei Siemens. „Siemens verfügt über umfassende Expertise darin, die OT- und IT-Welt direkt auf dem Shopfloor zusammenzuführen, während Snowflake führend im Management und in der Analyse großer OT- und IT- Datenmengen ist. Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden, die Kluft zwischen IT und OT zu überbrücken und ihre digitale Transformation über Maschinen, Fertigungslinien und ganze Werke hinweg zu skalieren.“