Die SIG Group hat den renommierten Green Packaging Star Award für ihre innovative Verpackungslösung Terra Midibloc Alu-free erhalten, die als weltweit erste aluminiumfreie Lösung für aseptische Kartonverpackungen gilt. Dieser Preis wird jährlich an die nachhaltigsten Verpackungsinnovationen verliehen und würdigt damit das Engagement der SIG, Verpackungsmaterialien zu entwickeln, die sowohl umweltfreundlich als auch technologisch fortschrittlich sind.

Die Jury des Green Packaging Star Awards hob die Vorreiterrolle von SIG Terra besonders hervor, da das Material den CO 2 -Fußabdruck von SIG-Standardverpackungen um bis zu 23 % reduziert. Die Verpackung besteht zu bis zu 82 % aus FSCTM-zertifiziertem, erneuerbarem Karton und enthält ultradünne Polymerschichten, die den Schutz der Produkte ohne den Einsatz von Aluminium gewährleisten.

Gmundner Molkerei als Vorreiter

Die Gmundner Molkerei in Österreich ist das erste Unternehmen, das auf dieses nachhaltige Verpackungssystem setzt. Durch die Einführung dieser Kartonverpackung ohne Aluminiumschicht konnte die Molkerei ihren ohnehin schon niedrigen CO 2 -Fußabdruck nochmals erheblich reduzieren, heißt es in der Pressemitteilung. Seit der Markteinführung im vergangenen Jahr wurden nach Firmenangaben bereits über 160 t CO 2 -Emissionen eingespart. Diese Einsparung resultiert aus der speziellen Verbundstruktur des Materials, die ohne den Einsatz von Aluminium auskommt.

Der prestigeträchtige Green Packaging Star Award wird gemeinsam von der Fachzeitschrift "Kompack" und dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie vergeben.

Über SIG

SIG, gegründet im Jahr 1853 und mit Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, ist ein Anbieter von Verpackungslösungen, die für ihre Kunden, die Verbraucher und die Umwelt von Vorteil sind. Mit einem breiten Portfolio an aseptischen Karton-, Bag-in-Box- und Spouted-Pouch-Verpackungen bringt SIG Lebensmittel und Getränke sicher und nachhaltig in die Hände der Verbraucher weltweit. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Im Jahr 2023 produzierte SIG 53 Mrd. Packungen und erzielte einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro.