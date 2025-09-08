So entsteht die „Factory of the Future“

Miteinander kommunizierende Maschinen und selbstlernende Systeme, die Produktionsabläufe optimieren: Was nach Zukunftsmusik klingt, wird in der Lebensmittelindustrie bereits heute nach und nach Realität. Die Branche steht an einem Wendepunkt. Dabei geht es nicht nur um technologische Weiterentwicklung, sondern um eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Lebensmittel produziert, verarbeitet und verpackt werden. Denn die Branche steht vor großen Herausforderungen: Der demografische Wandel bedeutet einen zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften – allein in Europa werden bis 2030 etwa 1,2 Mio. Arbeitskräfte in der Lebensmittelverarbeitung fehlen. Und während die Energiekosten weiter steigen, nehmen auch regulatorische Anforderungen zu.



Für Unternehmen ist jetzt der Zeitpunkt, ihre Produktionsumgebungen grundlegend neu zu denken – und intelligenter, vernetzter, nachhaltiger und anpassungsfähiger als zuvor zu werden. Aber wie sieht die „Factory of the Future“ eigentlich aus, die diesen Veränderungen standhalten kann?

Was die Industrie in Bewegung setzt

Der demografische Wandel prägt die Lebensmittelindustrie bereits heute entscheidend. Laut EU-Kommissionsstudie berichten mehr als 75 % der Unternehmen von Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Die Situation verschärft sich durch die Altersstruktur: Nachwuchskräfte bleiben aus, während viele Beschäftigte in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Besonders betroffen sind technische Berufe. Dabei vergrößert sich die Kompetenzlücke durch die steigenden Anforderungen an technisches Know-how. Diese Entwicklung macht Automatisierung zur Notwendigkeit: Nicht nur zur Steigerung der Effizienz, sondern um die Produktion selbst zu sichern.



Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich fundamental verändert: Energie- und Rohstoffpreise steigen, die Inflation setzt die Margen zusätzlich unter Druck, was die Notwendigkeit für Effizienzsteigerungen unterstreicht. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit zum zentralen Transformationstreiber geworden. Regulatorische Entwicklungen wie der EU Green Deal und die Verpackungsverordnung (PPWR) setzen neue Standards, zudem steigen die Erwartungen der Konsumenten. Die globalen Krisen aktuell und in den letzten Jahren haben zudem die Verletzlichkeit globaler Lieferketten offengelegt: Flexibilität, also die schnelle Umstellungen auf alternative Rohstoffe, anpassungsfähige Produktionslinien und digitale Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg werden zunehmend zu Schlüsselfaktoren.



Diese Treiber haben eine Dynamik zur Folge, die tiefgreifende Veränderungen notwendig macht. Die strategische Antwort: Die „Factory of the Future“– eine Produktionsumgebung, die durch intelligente Technologien, einen hohen Automatisierungsgrad und Vernetzung den Anforderungen von morgen gerecht wird.