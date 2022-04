Poststellen erhalten ein hohes Volumen an Paketen und stoßen auf Engpässe, die zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Post an die Empfänger führen. Die meisten Poststellen stützen sich dabei teilweise immer noch auf manuelle Dateneingabepraktiken, die einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand für das Personal erfordern. Darüber hinaus führen die Verzögerungen bei der Paketverarbeitung zu nicht abgeholten, verlorenen und gestohlenen Gegenständen, was die Kundenzufriedenheit weiter senkt. Um Poststellen und die Paketabwicklung zu modernisieren, arbeiten Start-ups daher an KI-Lösungen.

Das US-Start-up Packagex ist auf die Bereitstellung von Software für das Mailroom-Management spezialisiert. Das Produkt des Start-ups, Packagex, verwendet optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition; OCR) um Pakete ohne Benutzerfehler zu verarbeiten. Die Machine Vision Technologie erfordert keine spezielle Hardware und kann sogar auf dem Smartphone eines Benutzers verwendet werden. Die Software reduziert die Kapitalausgaben (CAPEX), minimiert nicht abgeholte Post und liefert nützliche Einblicke in das gesamte Paketvolumen.