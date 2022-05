Die Qualitätskontrolle von Lebensmittelverpackungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensmittelherstellung, um Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Das Verlangsamen oder gar Anhalten der Produktion für Verpackungsinspektionen verursacht jedoch zusätzliche Kosten. Daher nutzen Lebensmittelhersteller eine umfangreiche Palette von Sensoren und Geräten für die Echtzeit- und Hochgeschwindigkeits-Inspektion. Aufgrund des komplexen und umfangreichen Angebots an Verpackungsinspektionssystemen bieten Start-ups vermehrt Lösungen an, die in bestehende lebensmittelverarbeitende Betriebe integrierbar sind.

Das italienische Start-up VH Technology entwickelt Qualitäts-Inspektionslösungen für biologisch abbaubare Lebensmittelverpackungen. Die Systeme des Start-ups nutzen maschinelles Lernen, um die Unversehrtheit der Verpackung, die Oberflächenrauheit, die Etikettierung, die Thermoversiegelung von Kunststoff und die Abmessungen zu prüfen. Darüber hinaus lassen sie sich in die Netzwerke der Anwender, Enterprise-Resource-Planning-Systeme und in Geräte inte­grieren, die mit dem Internet der Dinge vernetzt sind.