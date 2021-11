Behälter für Cannabis-Produkte

Die Menge an medizinischen Cannabisprodukten sowohl aus pflanzlichen als auch aus synthetischen Quellen nimmt aufgrund der steigenden Legalisierungsraten zu. Aus diesem Grund gewinnen die Cannabis-Pharmamärkte an Zugkraft und damit auch die Nachfrage nach effektiven und personalisierten Verpackungen in diesem Sektor. Daher bieten Start-ups jetzt Primärverpackungen an, die auf Cannabis-basierte Produkte wie Öle, Gele oder pflanzliche Rohstoffe zugeschnitten sind.

Das in den USA ansässige Start-up Calyx Containers stellt Verpackungslösungen für mit Cannabis angereicherte Produkte her. Die Behälter des Start-ups sind rechteckig und können transparent gemacht werden, um die Produktsichtbarkeit zu erhöhen. Darüber hinaus sind sie wiederverschließbar und aus recycelbaren Materialien sowie in Sonderanfertigungen erhältlich. Die Behälter rasten unabhängig von dem Volumen in dasselbe Fach ein, was ein Inventarsystem realisiert.

