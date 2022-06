Der Lebenszyklus eines Produkts beginnt in einer Fabrik und gelangt über das Lieferkettennetzwerk zum Endkunden. Aufgrund der Massenhandhabung von Produkten ist Massenware jedoch anfällig für Schäden oder Verluste. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen geeigneten Mechanismus, um jede einzelne Einheit eines Produkts zu verfolgen, was zu Verlusten durch Beschädigung, minderwertiger Produktqualität und Diebstahl führt. Aus diesen Gründen entwickeln Start-ups einfach zu implementierende Sensortechnologien, die die Verfolgung eines Produkts in der gesamten Lieferkette ermöglichen.

Das deutsche Start-up Is It Fresh entwickelt gedruckte Sensoren für Anwendungen in verschiedenen Branchen. Das Start-up bietet insbesondere NFC-fähige Sensoren für Lebensmittelverpackungen an. Dadurch werden Aufzeichnungen über Produktdetails erstellt – einschließlich Lagertyp, Anforderungen für die Weiterverarbeitung und mehr. Die Sensor-Tags sind kundenspezifisch in die bestehenden Fertigungslinien eines Produkts integrierbar. Dadurch erhöht die Lösung die Transparenz in der Logistik und verbessert das Bestandsmanagement.