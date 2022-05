Am Standort Wittenburg können nun pro Tag bis zu einer Million Sachets flexibel mit pulver- und granulatförmigen Lebensmitteln, Instant-Getränken oder Nahrungsergänzungsmitteln befüllt werden.

Erst im August 2020 nahm Stern Maid seine dritte Sachet-Anlage in Betrieb: Eine Triplex-Anlage, die drei Beutel gleichzeitig befüllt. Seit März 2022 läuft die Abfüllung in Portionsbeutel bereits auf vier Anlagen, je zwei Duplex- und Triplex-Linien. Die erneute Ausweitung der Abfüllkapazität in Portionsbeutel ist die Reaktion auf die stetig wachsende Nachfrage seitens der Verbraucher und damit auch der Kunden von Stern Maid. Zudem befeuern die Zuwachsraten bei pulvriger Nahrungsergänzung wie Vitaminmischungen oder Mineralstoffe, innovative Nutricosmetics-Konzepte sowie funktionelle Instant-Getränke diesen Trend zusätzlich. Vorportionierte Produkte bedienen außerdem den Wunsch nach Convenience, denn sie sind ideal für unterwegs und lassen sich jederzeit schnell und unkompliziert nutzen.

Damit die jeweiligen Mischungen immer in exakt derselben Menge in die Beutel gelangen, verfügen die Anlagen über hochpräzise Dosiersysteme und zusätzlich über geeichte Kontrollwaagen. So werden über- oder unterfüllte Sachets zuverlässig ausgeschleust, was insbesondere bei funktionellen Produkten sehr wichtig ist.

Stern Maid legt besonders großen Wert auf Sicherheit und Lärmschutz: Die neue Anlage läuft, genau wie die drei anderen Anlagen, besonders leise. Als Teil des Gesamtkonzepts wurden der Abfüll- und Verpackungsbereich baulich voneinander getrennt.

Bei der Montage und Inbetriebnahme ist das Team inzwischen geübt. „Auf der mittlerweile vierten Sachet-Anlage konnten wir in Rekordzeit mit der Produktion starten. Dank hervorragender Planung, Vorabfertigung sämtlicher Komponenten und Kleinteile sowie Vorabinstallation der Mediensäule konnte bereits nach einer Woche der erste Abnahmetest erfolgen“, berichtet Projektleiter Jan Zabel.

Über Stern Maid

Die Stern Maid GmbH & Co. KG mit Sitz in Wittenburg, im Großraum von Hamburg, ist ein Unternehmen der inhabergeführten Stern-Wywiol Gruppe und ist 1999 in Betrieb gegangen. Mittlerweile gehört Stern Maid zu den führenden Lohnproduzenten Europas. Mit mehr als 390 Mitarbeitern bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Neben der Lohnherstellung pulvriger Lebensmittelzusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel sowie pharmazeutischer Hilfsstoffe mischt und veredelt Stern Maid auch spezielle Ingredients wie beispielsweise Vitamin- und Mineralstoffmischungen und medizinische Nährmittel für spezielle diätetische Zwecke.

Für die unterschiedlichsten Anforderungen stehen insgesamt 15 verschiedene Mischlinien zur Verfügung sowie diverse Abfüllanlagen für Industriegebinde oder Konsumentenverpackungen wie Kunststoff- oder Pappwickeldosen, sowie Sachets für Einzelportionen. Das Anlagenspektrum wird ergänzt durch eine moderne Wirbelschichtanlage für Agglomerieren, Mikroverkapseln und Sprühgranulieren. Mit weiteren Leistungen wie Lagerhaltung, Co-Packing, Logistik und Einkauf bietet der Lohnhersteller umfassenden Service aus einer Hand.