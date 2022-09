Die De Jong Packaging Group ist einer der größten Hersteller von Wellpappenverpackungen in den Benelux-Ländern. Ihr Produktportfolio und ihre geografische Präsenz sollen das Angebot von Stora Enso ergänzen und erweitern, insbesondere in den Bereichen Frischwaren, E-Commerce und Industrieverpackungen.



Die Übernahme der De Jong Packaging Group soll die europäische Marktpräsenz von Stora Enso im Bereich der Wellpappenverpackungen erheblich stärken und den Einstieg in die Niederlande, Belgien, Deutschland und Großbritannien ermöglichen. Mit dieser Akquisition wird die Division Packaging Solutions von Stora Enso ihre Kapazität für Wellpappenverpackungen um ca. 1.200 Mio m2 auf mehr als 2.000 Mio m2 erhöhen, einschließlich der laufenden Expansionsprojekte der De Jong Packaging Group. Damit wird eine Plattform für weiteres Wachstum in Schlüsselmärkten geschaffen. Der europäische Markt für Wellpappenverpackungen ist fragmentiert, wobei die lokale Präsenz der Schlüssel für ein nachhaltiges Wachstum ist.