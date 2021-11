Stora Ensos Angebot besteht aus Fibrease by Stora Enso und Papira by Stora Enso. Beide Schaumstoffe besitzen vielseitige technische und ökologische Eigenschaften, und Kunden können anhand ihrer spezifischen Verpackungsanforderungen einen geeigneten Schaumstoff auswählen. Die Schaumstoffe können für den Schutz von empfindlichen Waren verwendet werden und sind optimal für Thermoverpackungen von temperatursensiblen Produkten geeignet. Fibrease ist ab sofort kommerziell erhältlich, während die Pilotanlage für die Produktion von Papira am Standort Fors in Schweden den Betrieb aufgenommen hat, nachdem im August 2020 die Investition angekündigt wurde.

Verpackungen fossilen Ursprungs tragen erheblich zur Umweltverschmutzung bei, da sie 40 % der globalen Plastiknutzung ausmachen. Materialien fossilen Ursprungs wie Plastikumhüllungen oder Styroporschaumstoffe sind heute als Polsterungs- und Isoliermaterialien in Verpackungen weit verbreitet. Mit Fibrease und Papira führt Stora Enso jetzt erneuerbare und klimafreundliche Alternativen zum Verpackungsschutz fossilen Ursprungs ein. Die biobasierten Schaumstoffe werden aus zertifiziertem Holz hergestellt und können in Recyclingströmen für Papier recycelt werden.

„Die Verbraucher von heute drängen auf die Minimierung der Plastiknutzung und die Maximierung der Recyclingfähigkeit. Gleichzeitig nimmt aufgrund wachsender Anforderungen in der E-Commerce- und Kühlkettenlogistik der Bedarf an Verpackungsschutz zu. Mit unseren biobasierten Schaumstoffen helfen wir Kunden, umweltfreundliche und kreislauffähige Verpackungslösungen zu schaffen, die gleichzeitig die Leistungsanforderungen an das Material erfüllen, um die Ware letztlich zu schützen und zu isolieren“, erklärt Markus Mannström, EVP Biomaterials bei Stora Enso.

Stora Ensos neue Pilotanlage soll Papira als Verpackungsschaumstoff in Kundentestläufen bewerten und validieren. Stora Ensos Standort Fors in Schweden, an dem sich die Pilotanlage für Papira befindet, produziert leichtgewichtige Kartonsorten für Verbraucherverpackungen.

Über Stora Ensos Holzschaumstoffprodukte

Fibrease by Stora Enso wird bis zu 98 % aus erneuerbaren Materialien hergestellt und ist dazu konzipiert, Polyurethan-(PU-)Schaumstoffe und Styropor (EPS) sowie ortsgeschäumte Lösungen fossilen Ursprungs zu ersetzen. Fibrease ist ein weiches, aber dennoch belastbares Material, das sich ähnlich wie Rückstellschaum verhält und mit verschiedenen Schaumstoffschneidtechniken und Thermoformung hergestellt werden kann. Es besitzt eine hohe Isolierfähigkeit und eignet sich für Thermoverpackungen, beispielsweise im Online-Lebensmittelverkauf und Medikamentenversand. Der Schaumstoff kann im Recyclingstrom für Papier und Karton recycelt werden und ist optimal, um in geschlossenen Kreisläufen zu neuen Materialien und Produkten recycelt zu werden.

Papira by Stora Enso ist ein vollständig biobasierter und biologisch abbaubarer Schaumstoff, der in jedem Papierstrom vollständig recycelt werden kann. Er ist ein flexibler Hartschaumstoff, der eine hohe Stoßfestigkeit bietet und eine plastikfreie Alternative zu Polymerschaumstoffen wie Polyethylen (PE), Styropor (EPS) und Polyurethan (PU) darstellt. Papira ist für den optimalen Schutz von zerbrechlichen, empfindlichen und hochwertigen Verbrauchsgütern wie elektronischen Geräten sowie von Industriegeräten konzipiert. Er kann mit verschiedenen Schaumstoffschneidtechniken und Kaschierungen hergestellt werden.