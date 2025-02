Der Folienhersteller Südpack hat im Ecovadis-Rating 2025 den Platinstatus erreicht und zählt damit zu den besten ein Prozent aller bewerteten Unternehmen. Gegenüber 2023 konnte sich Südpack um rund 30 % verbessern. Besonders stark schnitt der Bereich „Umwelt“ mit über 90 von 100 Punkten ab. Auch in den Kategorien „Arbeits- und Menschenrechte“ sowie „nachhaltige Beschaffung“ wurden deutliche Fortschritte erzielt.

Von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit angefangen bis zu Maßnahmen gegen Diskriminierung und Kinderarbeit. Dank intensiver Bemühungen gelang es zudem auch im Segment nachhaltiger Beschaffung, das eigene Ergebnis von 2023 um 50% zu verbessern.

Die aktuelle Platzierung auf Platinum-Level zeige, dass Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung in der gesamten Unternehmensgruppe und in der Wertschöpfungskette elementar verankert seien, heißt es in der Pressmitteilung.

Das Ecovadis-Rating basiert auf internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative und der Norm ISO 26000.