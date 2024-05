Neben der Entwicklung besonders materialeffizienter sowie recyclingfähiger Materialstrukturen ist die Kreislaufwirtschaft ein zentraler Baustein der Zero-Waste-Strategie von Südpack. Denn: „Nur indem man die wertvolle Ressource Kunststoff so lange wie möglich im Kreislauf hält, kann auf Dauer die Generierung von Abfällen minimiert und der Verbrauch fossiler Rohstoffe reduziert werden. Hierfür bedarf es unter anderem eines intelligenten Technologie-Mixes im Bereich Recycling“, sagt Valeska Haux, Vice President Strategic Marketing & Sustainability.



Bei Südpack ist die Kreislaufwirtschaft Realität: Während das interne Wertstoffmanagement darauf abzielt, die bei der Folienherstellung entstehenden Abfälle einer sinnvollen Wiederverwertung im Rahmen des mechanischen Recyclings zuzuführen, ist das chemische Recycling eine zukunftsfähige Option, um aus unterschiedlichen Kunststofffraktionen einen wertvollen Rohstoff für die Kunststoffherstellung zu gewinnen. „Speziell das Carboliq-Verfahren, in das wir seit Jahren massiv investieren, ist aus unserer Sicht ein wichtiger, komplementärer Baustein für eine zirkuläre Wirtschaft in der Kunststoffindustrie. Und zwar immer dann, wenn das mechanische Recycling trotz weitreichendem Design for Recycling an seine Grenzen stößt“, so Valeska Haux. Als bislang einzige Anlage in Deutschland arbeitet die zertifizierte Pilotanlage in Ennigerloh bereits im vollkontinuierlichen Betrieb. Was Carboliq von anderen Verfahren des chemischen Recyclings maßgeblich unterscheidet, ist die niedrige Prozesstemperatur von unter 400 °C und die hohe Flexibilität in Bezug auf die Infeed-Materialien, die nicht unbedingt polyolefinischen Ursprungs sein müssen. Denn das Verfahren eignet sich auch für die Verölung von verunreinigten, gemischten oder anderen Kunststoffen, für flexible Verpackungen sowie für hochkomplexe Mehrschichtfolien, die aus mehreren Polymeren bestehen.



Der gewonnene Sekundärrohstoff ähnelt in vielen wesentlichen Eigenschaften fossilem Erdöl und den daraus gewonnenen Produkten. Haux: „Er ist ein vollwertiges Substitut fossiler Ressourcen, kann in bestehenden Anlagen der Petrochemie verarbeitet werden, ist mit fossilen Ölen mischbar und ebenso wie diese lagerfähig.“



Erste Pilotprojekte mit dem Einsatz von Kunststoffen aus chemischem Recycling in der Lebensmittelindustrie konnten bereits umgesetzt werden. Die hygienischen Folienverbund-Verpackungen beispielsweise für einen renommierten Käsehersteller erreichen laut Südpack den gleichen hohen Produktschutz und die Leistungsfähigkeit wie Neuware, doch sind sie deutlich ressourcenschonender hergestellt.