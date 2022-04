Syntegon war 2021 in der Lage, die durch die Covid-19-Pandemie bedingte hohe Nachfrage nach neuen Anlagen und den steigenden Modernisierungsbedarf zu erfüllen. Der Verpackungsmaschinenbauer hat dadurch seinen Auftragseingang von 1,33 Mrd. Euro auf 1,50 Mrd. Euro und den Gesamtumsatz von 1,28 Mrd. Euro auf 1,41 Mrd. Euro erhöht. Zwei Drittel des Gesamtumsatzes entfielen auf den weltweiten Maschinenverkauf, das restliche Drittel auf das Serviceangebot.

Automatisierungstrend 2021

Durch die Pandemie ist der Bedarf für Automatisierungslösungen in Nordamerika angestiegen, da viele Nahrungsmittelhersteller manuelle Tätigkeiten durch vollautomatische Verpackungslösungen ersetzt haben. Weiterhin verzeichnete das Servicegeschäft insbesondere in China eine erhöhte Nachfrage, da hier vermehrt Bedarf an digitalen Fernwartungslösungen aufgrund eingeschränkter Reisemöglichkeiten bestand.