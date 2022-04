Thomas Ott löst in seiner neuen Funktion Peter Orisich ab, der in den Ruhestand getreten ist. Ott ist gebürtiger Wiener und 54 Jahre alt. Als CEO der beiden Geschäftsbereiche bei Mondi verantwortet er einen Umsatz von rund 4 Mrd. Euro mit einer Führungsspanne von mehr als 12.000 Mitarbeitenden in 29 Ländern.

Ott begann seine Karriere 1995 bei Mondi im Finanz-Controlling und übernahm in den folgenden Jahren leitende Positionen in unterschiedlichen Business-Segmenten. Zuletzt arbeitete er für den Verpackungshersteller Amcor in der Schweiz.