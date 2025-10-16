Top Cap Holding will 2026 mit „The Click Cap“ durchstarten

Geschätzt werden allein in Deutschland pro Jahr fast vier Mrd. Getränkedosen verkauft. Glaubt man dem Marktforscher NIQ, so ist das Volumen alkoholfreier Getränke in Dosen hierzulande in den letzten fünf Jahren um rund 47 % gestiegen. Ein Wachstumsmarkt mit Potenzial. Denn der Wunsch nach mehr Komfort prägt zunehmend auch das Segment der Getränkedosen. Klassische Aluminiumdosen lassen sich nach dem Öffnen nicht wieder verschließen. Ein Nachteil, der vor allem bei unterwegs konsumierten Produkten deutlich wird.

Die wiederverschließbare Getränkedose entspricht einem realen Konsumentenbedürfnis: 76 % der Konsumenten geben an, eine wiederverschließbare Getränkedose einer konventionellen vorzuziehen, heißt es bei Top Cap. Wiederverschließbare Getränkedosen können abgefüllte Produkte aber auch vor versehentlichem Ausschütten, vor Insekten und Drink Spiking schützen. Letzteres bezeichnet das heimliche Hinzufügen von Substanzen wie Alkohol oder K.O.-Tropfen in das Getränk einer anderen Person ohne deren Wissen oder Einverständnis.

Erweiterung des Portfolios

Diesen Vorteil möchte sich die österreichische Top Cap Holding GmbH langfristig sichern: Durch den Erwerb der weltweiten Lizenz für den wiederverschließbaren Getränkedosenverschluss Spinclip erweitert das Unternehmen sein Portfolio, das mit The Click Cap bereits eine skalierbare und nach eigenen Worten kostengünstige Verschlusstechnologie für die Getränkedose entwickelt hat. Ab 2026 möchte das Unternehmen den Verschluss in Serie herstellen.

„Der weltweite Lizenzerwerb bedeutet für die Top Cap Holding einen strategischen Meilenstein. Mit dem Ausbau unseres Produktportfolios festigen wir unsere Position als Anbieter moderner, wiederverschließbarer Getränkedosendeckel für zahlreiche Getränkesegmente“, betont Robert Jansen, CEO bei der Top Cap Holding. Vor diesem Hintergrund entwickelt Top Cap den Spinclip zu einem marktfähigen Produkt und baut dabei auf die jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von The Click Cap.“

Top Cap Holding GmbH

Die Top Cap Holding GmbH mit Sitz in Kufstein, Österreich, ist ein Technologieunternehmen im Bereich der Getränkedosentechnik, das sich zum Ziel gesetzt hat, die weltweit patentierte The Click Cap als neuen Industriestandard für wiederverschließbare Getränkedosendeckel zu etablieren. Gesellschafter der Holding ist Gregor Piech, der Sohn des ehemaligen VW-Managers Ferdinand Karl Piëch.