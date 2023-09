Für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung verstärkt Syntegon die Geschäftsleitung durch einen erfahrenen Manager, der Wachstum und Innovation des Unternehmens weiter vorantreiben und die Vertriebsaktivitäten stärken soll. Torsten Türling bringt mehr als 30 Jahre internationale Führungs- und Vertriebsexpertise mit und hat umfangreiche CEO-Erfahrung an der Spitze namhafter gelisteter und privatwirtschaftlicher Unternehmen. Zuletzt war er CEO von Nilfisk, einem weltweit führenden, börsennotierten Hersteller von professionellen Reinigungsgeräten mit Sitz in Dänemark. Zuvor verantwortete er als CEO den erfolgreichen Turnaround von Ideal Standard International. Bei der Linde AG hatte er verschiedene Führungspositionen inne und leitete als Geschäftsführer von Linde Kältetechnik nach dem Spin-Off die Integration in die Carrier Corporation. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann von der Universität Saarbrücken und einen Master in Management von der EM Lyon Business School in Lyon.

Dr. Michael Grosse war seit 2020 CEO von Syntegon und in dieser Funktion nach der Abspaltung von Bosch Ende 2019 maßgeblich für die erfolgreiche Transformation zu einem international eigenständigen Unternehmen verantwortlich.