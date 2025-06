Seit dem 1. Februar 2025 ist das neue Service-Center in Salzkotten in Betrieb. Auf 3.300 qm bietet die Anlage eine Kapazität von bis zu 3,1 Mio. Umläufen pro Jahr für wiederverwendbare Kunststoff-Halbpaletten. Mit der Investition will Tosca die wachsende Nachfrage nach dieser Transportlösung bedienen und die Versorgungssicherheit für Einzelhändler verbessern.

Der Standort soll dabei insbesondere als logistische Drehscheibe für das Geschäft mit FMCG-Kunden dienen.

Parallel zur Neueröffnung in Salzkotten hat Tosca auch den Standort in Frechen umfassend erweitert. Die Fläche des Servicezentrums wurde verdoppelt, wodurch jährlich rund zwei Mio. zusätzliche Palettenumläufe möglich werden. Die Maßnahme ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, das für 2025 ein Umsatzwachstum von über 30 % erwartet.

Frechen bleibt damit ein zentraler Baustein für Toscas Serviceangebot in Deutschland und soll dazu beitragen, die steigenden Anforderungen der Kunden flexibel zu erfüllen.

Beide Investitionen stehen im Zeichen der strategischen Ausrichtung Toscas: Ziel ist es, robuste, effiziente und nachhaltige Mehrweg-Lieferketten für den Einzelhandel in Mitteleuropa zu ermöglichen. Die erweiterten Kapazitäten unterstützen unter anderem ein gemeinsames Programm mit mehreren führenden Einzelhandelsketten in der Region.

„Diese strategischen Investitionen ermöglichen es uns, mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten und gleichzeitig die hohen Standards in Bezug auf Service, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit, die unsere Kunden erwarten, zu gewährleisten“, erklärt Marco González, Managing Director für Zentraleuropa. „Mit der verbesserten Infrastruktur in Salzkotten und Frechen sind wir bestens aufgestellt, um unser Wachstum in ganz Deutschland weiter voranzutreiben.“