Intelligente Transporttechnologie

Brenton entschied schließlich, seine intermittierende Seitenlader-Kartonverpackungsmaschine M2000 mit einem mechatronischen Lineartransportsystem auszustatten. „Diese Entscheidung führte Brenton zum Extended Transport System (XTS), denn Beckhoff hat uns davon überzeugt, dass XTS sich an die gewünschten Produkt­änderungen im laufenden Betrieb anpassen kann“, so Grinager weiter. „Durch den Einsatz von XTS entwickelten wir eine M2000-Maschine, die die ungeordnete Zufuhr von Pizzen in allen Formen, Ausrichtungen und Produktvarianten bewältigen und dabei auch displayfertige Packungen und Großgebinde handhaben kann.“

Die aufgerüstete Maschine verfügt nun über ein 5,5 m langes XTS-System mit zwölf Movern zur Steuerung der Produktzufuhr. Als echte mechatronische Lösung kombiniert XTS die Eigenschaften von Linearmotoren mit individuell steuerbaren Movern auf einem Fahrweg in verschiedenen, auch geschlossenen Geometrien. Als Besonderheit können in der Bewegung bei Bedarf Klemmkräfte erzeugt werden: Zwei aufeinander synchronisierte Mover greifen hierfür die der Maschine in Behältern zugeführten Pizzastapel mit einer vorgegebenen Kraft, stabilisieren sie und richten sie vor dem schnellen und sicheren Transport zu den Verpackungsstationen aus.

„Das ist das Besondere an dieser Maschine – sie verarbeitet einen Stapel von 15 eingeschweißten runden Pizzen, kann sich aber auch leicht an die Zufuhr von bereits quadratisch verpackten Pizzen adaptieren. Und das alles bei nur noch minimalen Umrüstzeiten“, führt Grinager aus. Auch ein unterschiedliches Timing in der Zufuhr gleicht XTS flexibel aus, weil die Mover jeden beliebigen Abstand einnehmen können, um die Produkte vor der Ladestation zu puffern. „XTS reduziert Staus und Ausfallzeiten erheblich, da es perfekt gestapelte Pizzen in die Kartons befördert“, so Grinager. „Das war mit den anderen Systemen, die wir evaluiert haben, nicht möglich.“ Die erste XTS-Anwendung von Brenton musste wegen des Gewichts der hohen Pizzastapel eine für diesen Anwendungstyp große Nutzlast bewältigen. Daher wurde ein auf XTS abgestimmtes GFX-Führungssystem von Hepco Motion integriert.

Als XTS-Steuerung dient ein Schaltschrank-Industrie-PC C6930. Dieser ist mit einem 15-Zoll-Control-Panel CP2915 mit Multitouch-Funktion verbunden. Trotz der dynamischen Bewegungsführung beansprucht XTS nur etwa 15 % der Rechenleistung, sodass genügend Reserven für andere Funktionen vorhanden sind.

Neuere Modelle der M2000 verfügen auch über Hochgeschwindigkeits-Ethercat-Klemmen der EL-Serie, einschließlich 8-Kanal-High-Density-Varianten. „Die Offenheit des Ethercat-I/O-Systems von Beckhoff gegenüber anderen Feldbussen ist durch die vereinfachte Integration sehr hilfreich“, stellt Grinager fest. „Auch die Konnektivität mit Ethernet/IP-Geräten war für das Team von Brenton Engineering einfach“, ergänzt Patrick Triemert, Applikationsingenieur bei Beckhoff USA. „Mit seiner extremen Hochgeschwindigkeit und exzellenten Synchronisation bleibt Ethercat jedoch der perfekte Bus für mechatronische Anwendungen wie XTS.“