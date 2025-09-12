Trapo lässt auf der Messe Roboter tanzen

Im Zentrum der Performance steht das synchrone Zusammenspiel zweier Knickarmroboter: ein Cobot der TCP-Serie mit wartungsfreundlichem Sauggreifer und ein Hochleistungsroboter der HRS-Serie mit Gabelgreifer. Gemeinsam palettieren und depalettieren sie Crates und Kartons mit höchster Präzision. Unterstützt werden sie durch Fördertechnik, einen autonomen mobilen Roboter (AMR) von Omron und ein AMR-Topmodul von Movelli für das Palettenhandling.

Trapo positioniert sich als Systemintegrator mit einem modularen Produktportfolio, das im eigenen Technikum entwickelt und weltweit installiert wird. Die Lösungen sind individuell konfigurierbar und bieten Antworten auf spezifische Automatisierungsanforderungen der Verpackungsindustrie.

Besonderes Augenmerk liegt auf mobilen Alternativen zur stationären Fördertechnik – etwa dem Trapo Cobot Palletizer (TCP-Serie), der auf nur zwei Paletten geliefert wird und flexibel ohne Schutzzaun agiert. Die Trapo-eigene Multifunktions-Greifertechnologie sorgt dabei für effiziente und produktschonende Prozesse.

In den Trapo Experience Hubs erhalten Besucher praxisnahe Einblicke in die Systemlösungen für Produktion und Intralogistik. Interaktive Präsentationen beantworten Fragen zu individuellen Automatisierungskonzepten für Endkunden, OEMs und Maschinenbauer.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 551