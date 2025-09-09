Trend 2025: Papierbasierte Verpackungen gewinnen an Vertrauen

Die Studie von Two Sides basiert auf den Antworten von 12.400 Konsumentinnen und Konsumenten aus zehn europäischen Ländern und liefert wichtige Erkenntnisse für die Verpackungsbranche. Two Sides ist eine internationale, gemeinnützige Initiative der Papier-, Druck- und Verpackungsindustrie, die sich für die Förderung der nachhaltigen Eigenschaften von Papier und Druckprodukten einsetzt.

Mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) bevorzugt Papierverpackungen, da sie diese für umweltfreundlicher hält. Bei Onlinebestellungen wünschen sich sogar 62 % eine papierbasierte Verpackung. Papier und Karton schneiden besonders gut bei Eigenschaften wie Kompostierbarkeit (75 %) und Recyclingfähigkeit (51 %) ab und liegen damit deutlich vor Glas, Metall und Kunststoff.

Diese Ergebnisse unterstreichen die wachsende Bedeutung nachhaltiger Verpackungslösungen und bieten Herstellern und Marken klare Orientierung für zukünftige Produktstrategien.

Wissensdefizite bei Umweltaspekten

Trotz der positiven Einstellung gegenüber Papier bestehen weiterhin erhebliche Wissenslücken. Nur 16 % der Befragten wissen, dass die europäischen Wälder in den letzten Jahren gewachsen sind – obwohl sie zwischen 2005 und 2020 um über 58.000 km² zugelegt haben. Auch die Recyclingquote von Papier wird unterschätzt: Nur 25 % kennen die tatsächliche Quote von 79 %, obwohl sie zu den höchsten in Europa zählt.

Die Verpackungsbranche ist gefordert, diese Informationslücken zu schließen und die Umweltvorteile papierbasierter Lösungen stärker zu kommunizieren.

Die Ergebnisse des „Trend Tracker 2025“ zeigen, dass papierbasierte Verpackungen bei europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein hohes Maß an Vertrauen genießen. Gleichzeitig bestehen weiterhin Mythen und Wissenslücken, insbesondere in Bezug auf Waldwachstum und Recyclingquoten. Die Verpackungsbranche hat hier die Chance, durch faktenbasierte Kommunikation und nachhaltige Produktentwicklung ihre Position zu stärken und den Erwartungen der Konsumenten gerecht zu werden.