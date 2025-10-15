Tricor nimmt neues Werk in Weeze-Goch in Betrieb

Im Zentrum der Produktion steht eine Wellpappenanlage mit einer Arbeitsbreite von 2,80 m und einer maximalen Laufgeschwindigkeit von 450 m pro Minute. Die geplante Jahreskapazität liegt bei über 170 Mio. m2 Wellpappe, was rund 140.000 t Papier entspricht.

Das Werk verfügt über zwei automatisierte Hochregallager für Halb- und Fertigwaren. Die Endprodukte werden über Palettier- und Verschlussstrecken finalisiert und direkt in die Lager überführt. Die Fertigung ist auf eine hohe Automatisierungstiefe ausgelegt: Vier Inlinemaschinen mit unterschiedlichen Einzugstiefen und Arbeitsbreiten, darunter laut Tricor eine Weltneuheit mit 6,50 m Arbeitsbreite. Sie ermöglichen die einstufige Herstellung komplexer Verpackungslösungen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Flachbettstanze und eine Rotationsstanze.

Zu den im Werk produzierten Verpackungslösungen zählen unter anderem die Formate Quick Bin, Quick Box sowie das neu entwickelte Boxli, das speziell für den nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten konzipiert wurde. Die Produkte werden als Formatware für Endkunden, als Vorprodukte für Schwesterwerke oder als Bogenware für die eigene Weiterverarbeitung genutzt.

Auch wurde konsequent auf Energieeffizienz gesetzt. Eine 3-MW-Photovoltaikanlage sowie drei Blockheizkraftwerke versorgen das Werk mit Energie. Die Bauzeit betrug lediglich 15 Monate.

Mit dem neuen Werk stärkt Tricor nach eignen Angaben seine Position im europäischen Markt für industrielle Verpackungslösungen und setzt auf eine Kombination aus technologischer Leistungsfähigkeit, nachhaltiger Produktion und logistischer Effizienz.

Über Tricor

Die Tricor Gruppe gehört seit 2019 zur global agierenden Rengo/Tri-Wall-Gruppe aus Japan. Der Spezialist für industrielle Verpackungslösungen bietet seinen Kunden eine breite Palette von nachhaltigen Verpackungen und individuellen Multimaterialsystemen an. Mit seinem hauseigenen Logistikspezialisten Transcor und dessen 200 Fahrzeugen leistet das Unternehmen europaweite Transportdienstleistungen. Tricor arbeitet für Industrieunternehmen aus den Bereichen Automotive, Chemie, Frozen Food, Elektronik, erneuerbare Energien, Maschinenbau, Medizin sowie Mess- und Regeltechnik und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende an 17 Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik und Slowenien.