Trioworld verkündet vollständige Wentus-Eingliederung auf Fachpack 2024

Auf der Fachpack 2024 hat Trioworld die vollständige Eingliederung von Wentus in die Konzernstruktur verkündet. Im Rahmen der Integration will Trioworld mehr als 10 Mio. Euro in den Ausbau des Wentus-Standorts Höxter in Nordrhein-Westfalen investieren.