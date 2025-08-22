Unterschiedliche Materialien präzise kennzeichnen

Der Faserlaser verfügt über ein Vibration-Correction-System (VCS), das auch bei hohen Geschwindigkeiten gestochen scharfe Markierungen auf Metallen und Kunststoffen garantiert. Der UV-Laser eignet sich für empfindliche Substrate wie Folien, Glas oder medizinische Verpackungen – aufgrund minimaler thermischer Belastung. Die integrierte Optibeam-Technologie sorgt zusätzlich für gleichbleibend hohe Markierqualität auf großen Flächen – von 250 × 250 mm bis zu 1.000 × 1.000 mm. Das reduziert die Anzahl der benötigten Laser und steigert die Effizienz. Gesteuert werden alle Systeme über die Mperia-Plattform – für zentrale Kontrolle und nahtlose Integration.
Fachpack: Halle 1, Stand 209