Vor seinem Eintritt in die RDM Group war Bianchi 15 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig und konnte während dieser Zeit acht Jahre lang auch internationale Erfahrung sammeln.

Über den neuen Pro Carton-Generaldirektor Horst Bittermann

Horst Bittermann ist seit September 2022 Generaldirektor von Pro Carton, der Europäischen Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie. Bittermann verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und sozial-ökologischer Ökonomie und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Verpackungsindustrie als Direktor für Marketing & Kommunikation und Vertrieb bei der MM Group verweisen. Zuvor war er im Einzelhandel in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Projekte und HR tätig.